Ещё
РАН и правительство Москвы намерены превратить столицу в ведущий научный город мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РАН и правительство Москвы намерены превратить столицу в ведущий научный город мира 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Активная работа в направлении научно-технологического развития столицы будет проводиться РАН совместно с правительством Москвы. На заседании президиума Российской академии наук (РАН) мэр Москвы Сергей Собянин и президент РАН Александр Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает ТААС.
"Основные направления соглашения — то, что РАН будет работать вместе с руководством Москвы в направлении научно-технологического развития нашей столицы. Будем стараться, чтобы Москва превратилась в город номер один в науке во всем мире", — отметил Сергеев.
Параллельно с развитием научной отрасли в столице будет повышаться культурный уровень.
"Мы хотим, чтобы жители Москвы были наукоориентированными, чтобы тот культурный уровень, который в современном обществе в значительной степени определяется наукой, был в Москве самым высоким", — сказал президент РАН.
Совместное проведение мероприятий правительством Москвы и РАН, в частности проведение Дня науки 8 февраля, сплотит усилия в нужном направлении. Так как РАН остается гордостью столицы, что подтвердил в своей речи мэр Москвы Сергей Собянин, рост инноваций имеет для Москвы огромное значение.
"Более 40% всех патентов в стране регистрируется в Москве. В научных, исследовательских и высокотехнологичных предприятиях трудится более 600 тыс. человек. Это колоссальный потенциал. Сама Москва, городское хозяйство — крупнейший потребитель инновационной продукции", — сказал Собянин.
Новое соглашение РАН и Правительства Москвы предшествует масштабной реформе Академии, учитывая в своем тексте новые реалии известного центра науки.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Движение транспорта в Москве ограничат в связи с подготовкой к параду Победы В городе высадят 140 тысяч кустарников В Мехико пройдут Дни Москвы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева62
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ48
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью125
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины122
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение