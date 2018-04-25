РАН и правительство Москвы намерены превратить столицу в ведущий научный город мира

"Основные направления соглашения — то, что РАН будет работать вместе с руководством Москвы в направлении научно-технологического развития нашей столицы. Будем стараться, чтобы Москва превратилась в город номер один в науке во всем мире", — отметил Сергеев.

Параллельно с развитием научной отрасли в столице будет повышаться культурный уровень.

"Мы хотим, чтобы жители Москвы были наукоориентированными, чтобы тот культурный уровень, который в современном обществе в значительной степени определяется наукой, был в Москве самым высоким", — сказал президент РАН.

Совместное проведение мероприятий правительством Москвы и РАН, в частности проведение Дня науки 8 февраля, сплотит усилия в нужном направлении. Так как РАН остается гордостью столицы, что подтвердил в своей речи мэр Москвы Сергей Собянин, рост инноваций имеет для Москвы огромное значение.

"Более 40% всех патентов в стране регистрируется в Москве. В научных, исследовательских и высокотехнологичных предприятиях трудится более 600 тыс. человек. Это колоссальный потенциал. Сама Москва, городское хозяйство — крупнейший потребитель инновационной продукции", — сказал Собянин.

Новое соглашение РАН и Правительства Москвы предшествует масштабной реформе Академии, учитывая в своем тексте новые реалии известного центра науки.