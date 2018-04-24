Ещё
В среду в Рязани ожидается дождь и 14 градусов тепла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В московском метро произошло ЧП
В московском метро произошло ЧП

В среду в Рязани ожидается дождь и 14 градусов тепла 

АиФ Рязань 40 минут назад
Фото: АиФ Рязань
В среду, 25 апреля, в Рязани ожидается облачная погода. Ночью и днем местами небольшой дождь. Ветер южный до десяти метров в секунду.
АиФ Рязань: последние новости
На площади Победы в Рязани запустили фонтан Помощник прокурора до смерти забил на охоте в Рыбновском районе человека Семь рязанцев обратились в больницы с жалобами на укусы клещей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газпром готов построить «Северный поток-3»194
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах192
Названа зарплата столичных учителей106
Греф анонсировал «грандиозные изменения»36
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой35
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
05:15
На фиолетовой ветке метро встали поезда
Новости Москвы
00:15
В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil
Новости Москвы Общество
20:36
Названа зарплата столичных учителей
Личный счет Новости Москвы
01:00
На западе Москвы вручили ключи от жилья по реновации
Недвижимость Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение