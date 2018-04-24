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В Москве продолжается строительство метро «Нижняя Масловка»
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В Москве продолжается строительство метро «Нижняя Масловка» 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Через несколько месяцев за этими пролетами на «Нижней Масловке» начнут ходить поезда. Контуры будущей станции уже легко угадываются. Стены и потолки укреплены, первые рельсы проложены. Готовность на сегодняшний день — почти 80 процентов, передает "ТВ Центр".
Уже сейчас можно понять — как будет выглядеть новая станция. Чугунные тюбинги, которые формируют каркас платформы, оставят открытыми. Их зачистят, покрасят. Пассажиры их смогут рассмотреть и даже потрогать.
"Нижняя Масловка" — станция так называемого глубокого заложения. Глубина только этого тоннеля — более 65 метров. Большая глубина — большие трудности. Работа у метростроевцев — как у шахтеров: известняк и глину грузят в вагонетки и поднимают на поверхность. Так же подают строительные материалы.
После завершения отделочных работ начнутся испытания и обкатка поездов. Для пассажиров «Нижнюю Масловку» откроют уже в конце этого года. «Сейчас идут архитектурно-отделочные работы, идет монтаж и испытание эскалаторов. Я надеюсь, что к концу года мы эту станцию запустим в эксплуатацию», — сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Савеловская площадь после ввода новой станции станет крупным транспортным узлом. Уехать отсюда можно будет во все стороны: с железнодорожного вокзала на север на электричке, от метро «Савеловская» — на юг, со станции «Нижняя Масловка» по Третьему пересадочному контуру — на запад. На площади появятся остановки наземного транспорта. Всего — 13 маршрутов, к которым будет подведен подземный пешеходный переход. Здесь же организуют парковку и стоянку для такси. Позднее возведут гостиницу. Полностью обновленной Савеловская площадь предстанет перед москвичами одновременно с открытием новой станции.
Юлия Степина, «ТВ Центр», Москва.
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