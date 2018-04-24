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Нелегальные точки продажи клубники появились в центре Москвы
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Нелегальные точки продажи клубники появились в центре Москвы 

РИАМО 50 минут назад
Фото: РИАМО
На протяжении апреля в районе станций Московского метрополитена и столичных вокзалов начали появляться торговцы клубникой, вероятные нелегальные точки продажи размещаются преимущественно близ крупных транспортно-пересадочных узлов, передает во вторник корреспондент РИАМО.
Точки несанкционированной торговли ягодами замечены в подуличных переходах через Садовое кольцо у станций метро «Павелецкая», также в подземном переходе от метро «Октябрьская» к Калужской площади, между вестибюлем станции метро «Белорусская» и Белой площадью, при выходе с территории бизнес-квартала АРМА, также несколько «портативных лотков» с ягодами разместились близ станции «Комсомольская» на одноименной «Площади трех вокзалов». Количество точек возможной нелегальной торговли клубникой в вышеуказанных местах колеблется от одной до трех. Помимо ягоды продавцы приторговывают орехами и сухофруктами. За прилавками стоят как мужчины, так и женщины славянской и кавказской внешности. На всех замеченных точках продажи клубника хранится в лотках Extra Berry. Стоимость одной мерной коробочки ягоды — 150 рублей. Если продавец замечает, что его фотографируют, он начинает кричать и прогонять фотографирующего. Как пояснил РИАМО источник в правоохранительных органах, предписания об административном нарушении по факту нелегальной торговли выписывается сотрудником полиции в присутствии представителя исполнительной власти.
Пресс-служба департамента торговли и услуг комментариев по данному вопросу на момент публикации материала не предоставила.
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