Нелегальные точки продажи клубники появились в центре Москвы

На протяжении апреля в районе станций Московского метрополитена и столичных вокзалов начали появляться торговцы клубникой, вероятные нелегальные точки продажи размещаются преимущественно близ крупных транспортно-пересадочных узлов, передает во вторник корреспондент РИАМО

Точки несанкционированной торговли ягодами замечены в подуличных переходах через Садовое кольцо у станций метро «Павелецкая», также в подземном переходе от метро «Октябрьская» к Калужской площади, между вестибюлем станции метро «Белорусская» и Белой площадью, при выходе с территории бизнес-квартала АРМА, также несколько «портативных лотков» с ягодами разместились близ станции «Комсомольская» на одноименной «Площади трех вокзалов». Количество точек возможной нелегальной торговли клубникой в вышеуказанных местах колеблется от одной до трех. Помимо ягоды продавцы приторговывают орехами и сухофруктами. За прилавками стоят как мужчины, так и женщины славянской и кавказской внешности. На всех замеченных точках продажи клубника хранится в лотках Extra Berry. Стоимость одной мерной коробочки ягоды — 150 рублей. Если продавец замечает, что его фотографируют, он начинает кричать и прогонять фотографирующего. Как пояснил РИАМО источник в правоохранительных органах , предписания об административном нарушении по факту нелегальной торговли выписывается сотрудником полиции в присутствии представителя исполнительной власти.

Пресс-служба департамента торговли и услуг комментариев по данному вопросу на момент публикации материала не предоставила.