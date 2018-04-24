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В «Кошелев Парк» вернули автобусные маршруты
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В «Кошелев Парк» вернули автобусные маршруты 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители «Кошелев Парка» снова могут доехать до станции «Смышляевка» на автобусе. Об этом сообщили представители Самарской пригородной пассажирской компании.
— По техническим причинам автобусных рейсов не было с четверга, 19 апреля, — пояснили в СППК. — Но в понедельник, 23 апреля, они вернулись на линию.
Обновленное расписание перевозок
Мультимодальные перевозки в микрорайоне запустили в декабре 2017 года. Время прибытия автобусов на станцию полностью синхронизировали с рейсами электричек.
— Время в пути занимает 20 минут. Стоимость проезда — 25 рублей. Опознать автобус можно будет по желтой наклейке, — напомнили в СППК.
В марте этого года расписание мультимодальных перевозок немного изменили. Из него убрали утренний автобус до Смышляевки.
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