В «Кошелев Парк» вернули автобусные маршруты

Жители «Кошелев Парка» снова могут доехать до станции «Смышляевка» на автобусе. Об этом сообщили представители Самарской пригородной пассажирской компании.

— По техническим причинам автобусных рейсов не было с четверга, 19 апреля, — пояснили в СППК. — Но в понедельник, 23 апреля, они вернулись на линию.

Обновленное расписание перевозок

Мультимодальные перевозки в микрорайоне запустили в декабре 2017 года. Время прибытия автобусов на станцию полностью синхронизировали с рейсами электричек.

— Время в пути занимает 20 минут. Стоимость проезда — 25 рублей. Опознать автобус можно будет по желтой наклейке, — напомнили в СППК.

В марте этого года расписание мультимодальных перевозок немного изменили. Из него убрали утренний автобус до Смышляевки.