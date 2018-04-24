В районе Зюзино несколько остановок изменили названия

С 21 апреля переименовали три остановки общественного транспорта в Зюзине. Об этом сообщили на сайте Мосгортранса.

С двадцать первого апреля были введены изменения в работе остановок наземного городского транспорта Москвы

В районе Зюзино переименованы следующие остановки:

остановка «Детский сад» для автобусов № 168, 218, 218к, 273 по Болотниковской улице в обоих направлениях получает новое название «МФЦ Зюзино»;

Остановка «МФЦ Зюзино» для автобусов № 218, 218к по Одесской улице при следовании к метро «Академическая» получает новое название «Болотниковская улица»;

Остановка «МФЦ Зюзино» для автобусов № 168, 273 по Болотниковской улице при следовании от метро «Каховская» получает новое название «Одесская улица».