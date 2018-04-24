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В районе Зюзино несколько остановок изменили названия
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В районе Зюзино несколько остановок изменили названия 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
С 21 апреля переименовали три остановки общественного транспорта в Зюзине. Об этом сообщили на сайте Мосгортранса.
С двадцать первого апреля были введены изменения в работе остановок наземного городского транспорта Москвы.
В районе Зюзино переименованы следующие остановки:
остановка «Детский сад» для автобусов № 168, 218, 218к, 273 по Болотниковской улице в обоих направлениях получает новое название «МФЦ Зюзино»;
Остановка «МФЦ Зюзино» для автобусов № 218, 218к по Одесской улице при следовании к метро «Академическая» получает новое название «Болотниковская улица»;
Остановка «МФЦ Зюзино» для автобусов № 168, 273 по Болотниковской улице при следовании от метро «Каховская» получает новое название «Одесская улица».
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