1 мая из-за демонстрации и митинга будет закрыто движение в центре Кургана

1 мая из-за Праздника Весны и Труда будет закрыто движение на нескольких курганских улицах.

— Просим горожан заранее планировать свой маршрут, — призывает пресс-служба городской мэрии.

С 9:00 и до окончания прохождения колонн транспорт не будет ходить:

по ул. К. Маркса: на участке от ул. Пичугина до ул. Ленина;

по ул. Ленина: на участке от ул. К. Маркса до ул. Пушкина;

по ул. Гоголя: на участке от ул. Красина до ул. Ленина.

Во время митинга — с 9:00 до 11:30 — для всех видов транспорта будет закрыта ул. Гоголя — от ул. Ленина до ул. Володарского.

Напомним, также улицы города перекроют 28 апреля — на этот день перенесена эстафета на призы областной газеты.