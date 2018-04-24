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1 мая из-за демонстрации и митинга будет закрыто движение в центре Кургана
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1 мая из-за демонстрации и митинга будет закрыто движение в центре Кургана 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
1 мая из-за Праздника Весны и Труда будет закрыто движение на нескольких курганских улицах.
— Просим горожан заранее планировать свой маршрут, — призывает пресс-служба городской мэрии.
С 9:00 и до окончания прохождения колонн транспорт не будет ходить:
по ул. К. Маркса: на участке от ул. Пичугина до ул. Ленина;
по ул. Ленина: на участке от ул. К. Маркса до ул. Пушкина;
по ул. Гоголя: на участке от ул. Красина до ул. Ленина.
Во время митинга — с 9:00 до 11:30 — для всех видов транспорта будет закрыта ул. Гоголя — от ул. Ленина до ул. Володарского.
Напомним, также улицы города перекроют 28 апреля — на этот день перенесена эстафета на призы областной газеты.
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