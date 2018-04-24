Это важно! Все о движении транспорта 28 апреля в Нижнем Новгороде (схемы

Это важно! Все о движении транспорта 28 апреля в Нижнем Новгороде (схемы28 апреля, с 05.00 до 23.59, в день проведения второго тестового матча на стадионе «Нижний Новгород», изменится схема движения общественного транспорта.

Временно будет сокращен путь следования автобусов маршрутов №№18, 39, 41, 49, 57, 66, 67, 69, 70, 86, Т-20, Т-138 до остановочного пункта «ФОК Мещерский», автобусов маршрутов №№87, Т-42 — до остановочного пункта «Площадь Революции».

Движение автобусов маршрутов №№52 и Т-24, следующих от улицы Бурнаковской в направлении Нижне-Волжской набережной, будет временно организовано по улицам Бурнаковской, Акимова, Мурашкинской, Московскому шоссе с разворотом под эстакадой метромоста, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду, площади Благовещенской, Нижне-Волжской набережной и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по Нижне-Волжской набережной, улице Черниговской, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Горького, улице Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Должанской, Мурашкинской, Акимова, Бурнаковской и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№18 и 41, следующих от улицы Акимова в направлении площади Горького, будет временно организовано по улице Мурашкинской, Московскому шоссе с разворотом под эстакадой метромоста, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Должанской, Мурашкинской и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрута №70, следующих от улицы Акимова в направлении Нижне-Волжской набережной, будет временно организовано по улице Мурашкинской, Московскому шоссе с разворотом под эстакадой метромоста, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду, площади Благовещенской, Нижне-Волжской набережной и далее — по маршруту. В обратном направлении — по Нижне-Волжской набережной, улице Черниговской, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улицам Ивана Романова, Должанской, Мурашкинской и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрутов №№66, 67, 86, Т-113, Т-138, следующих от улицы Акимова в направлении улицы Июльских дней, будет временно организовано по улице Мурашкинской, Московскому шоссе с разворотом под эстакадой метромоста, Московскому шоссе, улицам Ивана Романова, Луначарского, площади Революции, улицам Прокофьева, Долгополова и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Литвинова, Ивана Романова , Должанской, Мурашкинской и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№48, 95, №Т-21, следующих от Московского шоссе в направлении улицы Долгополова, будет временно организовано по Московскому шоссе, улицам Ивана Романова, Луначарского, площади Революции, улицам Прокофьева и Долгополова. В обратном направлении — по улицам Литвинова, Ивана Романова, Московскому шоссе и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№3, 71, 90, 92, Т-41, Т-45, Т-71, Т-90, следующих от Московского шоссе в направлении Нижне-Волжской набережной, будет временно организовано по Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду, площади Благовещенской, Нижне-Волжской набережной и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по Нижне-Волжской набережной, улице Черниговской, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Ивана Романова, Московскому шоссе и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрута № Т-47, следующих от Московского шоссе в направлении улицы Большой Покровской, будет временно организовано по Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Большой Покровской и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улице Большой Покровской, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Ивана Романова, Московскому шоссе и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрута № Т-57, следующих от Московского шоссе в направлении улицы Горького, будет временно организовано по Московскому шоссе, улице Ивана Романова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Ивана Романова, Московскому шоссе и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрутов №№19, 61, 91, Т-40, следующих от улицы Литвинова в направлении Нижне-Волжской набережной, будет временно организовано по улице Литвинова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду, площади Благовещенской, Нижне-Волжской набережной и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по Нижне-Волжской набережной, улице Черниговской, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Луначарского, площади Революции и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№26, 43, 50, Т-37, следующих от улицы Литвинова в направлении площади Горького, будет временно организовано по улице Литвинова, метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, улице Луначарского, площади Революции и далее — по маршрутам.28 апреля, с 06.00 до 23.00, во второй день проведения тестовых мероприятий на стадионе «Нижний Новгород», изменится схема движения транспорта:

Будет временно приостановлено движение на следующих участках улично-дорожной сети:

— По улице Карла Маркса (на участке от дома 21 по улице Карла Маркса до дома 1А по улице Бетанкура), автомобильной дороге с западной стороны от дома 1 по улице Бетанкура), автомобильной дороге с северной стороны от дома 1 по улице Бетанкура, улице Стрелке (на участке от дома 3А корпус 3 до дома 21Б), Волжской набережной (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Стрелки), улице Самаркандской (на участке от дома 26 по улице Керченской до улицы Совнаркомовской), улице Должанской (на участке от улицы Керченской до Волжской набережной), улице Керченской (на участке от улицы Должанской до улицы Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (на участке от улицы Советской до улицы Самаркандской), улице Советской (на участках от площади Ленина до улицы Романова и от улицы Романова до улицы Литвинова), улице Марата (на участке от улицы Вокзальной до улицы Советской), улице Вокзальной (на участке от улицы Литвинова до улицы Марата), улице Звездинке (на участке от площади Горького до дома 5А по улице Звездинке) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

— По Мещерскому бульвару, улице Сергея Есенина (на участке от улицы Сергея Акимова до Мещерского бульвара), Ярмарочному проезду, автомобильной дороге от дома 18 по улице Мануфактурной до дома 21 по бульвару Мира, улице Мануфактурной, бульвару Мира, переулку Портовому, улице Должанской (на участке от улицы Мурашкинской до улицы Керченской), улице Мурашкинской (на участке от улицы Должанской до улицы Совнаркомовской), улице Советской (на участке от площади Ленина до улицы Самаркандской), площади Революции, улице Чкалова (на участке от улицы Даля до улицы Прокофьева), улице Даля (на участке от площади Революции до улицы Литвинова), улице Литвинова (на участке от улицы Прокофьева до улицы Советской), улице Луначарского (на участке от улицы Литвинова до кругового движения под эстакадой метромоста), Канавинскому мосту с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Право проезда по указанным выше улицам имеет только аккредитованный автотранспорт жителей домов и сотрудников организаций, расположенных в границах предварительного транспортного периметра. Напомним, аккредитацию организует и проводит ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий».

— По Волжской набережной (от дома 25 по Волжской набережной до улицы Совнаркомовской), улице Бетанкура (на участке от Мещерского бульвара до Волжской набережной), автомобильной дороге с восточной стороны дома 1 по улице Бетанкура, улице Карла Маркса (на участке от дома 1А по улице Карла Маркса до улицы Бетанкура), улице Самаркандской (на участках от улицы Бетанкура до дома 26 по улице Керченской и от улицы Советской до улицы Совнаркомовской), улице Стрелке (на участке от улицы Самаркандской до дома 7В), улице Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной) с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Право проезда по указанным выше улицам имеют автомобили с пропусками, выданными АНО «ФК „Олимпиец“.

Настоятельно просим автовладельцев заранее выбирать оптимальный для себя маршрут, исходя из реальной дорожной ситуации.

Обращаем внимание на то, что с 22.00 27 апреля 2018 года до 23.00 28 апреля 2018 года Центром организации дорожного движения совместно с отделом ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду будет организовано перемещение транспортных средств, припаркованных в зоне проведения мероприятий. Информацию о местонахождении перемещенного транспортного средства можно будет узнать по тел 417-17-07. Болельщиков просят приходить на стадион заранее.

Планируется, что в этот день в районе стадиона будет реализован сценарий, который полностью повторит „режим ЧМ-2018“. В частности, в целях обеспечения безопасности в день второго тестового матча с 13:00 до 21:00 на прилегающей территории к „Стадиону Нижний Новгород“ изменится схема дорожного движения личного, коммерческого и общественного транспорта: будет перекрыт Канавинский мост, а также прилегающие к стадиону улицы в Канавинском районе.

Обращаем особое внимание, что транспортные ограничения коснутся и владельцев билетов на футбольный матч, которые не смогут запарковаться около стадиона. Таким образом, проехать в зону перекрытий сможет только аккредитованный транспорт, в том числе аккредитованные такси, а также шаттлы для болельщиков.