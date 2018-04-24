Ярмарка выходного дня открылась на Красноармейской

Ближайшая к Савеловскому ярмарка выходного дня 20 апреля открылась по адресу улица Красноармейская, вл. 36–38. Она будет работать еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям.

— Сейчас на ярмарках в основном представлен урожай прошлого года, а также парниковая продукция, выращенная в южных регионах страны. Вся продукция животного происхождения проходит ветеринарный контроль, а основные товары проходят контроль со стороны Роспотребнадзора , — сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

Время работы столичных ярмарок выходного дня: с 9.00 до 20.00. (мю)