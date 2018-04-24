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Ярмарка выходного дня открылась на Красноармейской
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Ярмарка выходного дня открылась на Красноармейской 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Ближайшая к Савеловскому ярмарка выходного дня 20 апреля открылась по адресу улица Красноармейская, вл. 36–38. Она будет работать еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям.
— Сейчас на ярмарках в основном представлен урожай прошлого года, а также парниковая продукция, выращенная в южных регионах страны. Вся продукция животного происхождения проходит ветеринарный контроль, а основные товары проходят контроль со стороны Роспотребнадзора, — сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Время работы столичных ярмарок выходного дня: с 9.00 до 20.00. (мю)
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