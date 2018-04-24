В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil

В парке Зарядье в среду бесплатно покажут уличное шоу Cirque du Soleil

Артисты Cirque du Soleil бесплатно покажут уличное шоу в столичном парке Зарядье 25 апреля, сообщается на официальном портале мэра столицы во вторник.

Шоу начнется в 17.00 в самой высокой точке парка — большом амфитеатре. Зрителей ждет попурри из номеров "Диаболо" и "Акробатическое трио".

"Гости познакомятся и с несколькими персонажами из нового шоу OVO, с которым 28 апреля артисты отправятся в тур по городам России. Им представят Божью коровку, самоуверенную Муху и любителя покомандовать Мастера Флипо. Персонажи сфотографируются со всеми желающими", — говорится в сообщении.

Москве, Казани, Тольятти, Екатеринбурге и Сочи. Как рассказали на портале, в труппе OVO работают 100 человек из 20 стран. Шоу уже успели посмотреть свыше пяти миллионов человек более чем в 100 городах мира. В России программу покажут в Санкт-Петербурге