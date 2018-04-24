Движение автомобилей ограничили на участке улицы Рогожский Поселок

Строительство участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена внесло коррективы в движение автотранспорта на территории Нижегородского района.

Так, введено ограничение движения транспорта на участке улицы Рогожский Поселок от дома № 5 до дома № 29 строение 9. Движение на данном участке ограничено на двух полосах с обустройством временных уширений и будет действовать круглосуточно по 20 декабря 2018 года.

Автомобилистам следует быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, следуя указаниям временных знаков и разметки, заранее планировать свой маршрут и по возможности искать пути объезда.