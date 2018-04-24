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Движение автомобилей ограничили на участке улицы Рогожский Поселок
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Движение автомобилей ограничили на участке улицы Рогожский Поселок 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Строительство участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена внесло коррективы в движение автотранспорта на территории Нижегородского района.
Так, введено ограничение движения транспорта на участке улицы Рогожский Поселок от дома № 5 до дома № 29 строение 9. Движение на данном участке ограничено на двух полосах с обустройством временных уширений и будет действовать круглосуточно по 20 декабря 2018 года.
Автомобилистам следует быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, следуя указаниям временных знаков и разметки, заранее планировать свой маршрут и по возможности искать пути объезда.
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