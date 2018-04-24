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Контактный рельс подключен на «Беговой» и «Новокрестовской»
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Контактный рельс подключен на «Беговой» и «Новокрестовской» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
23 апреля на новых станциях «Беговая» и «Новокрестовская» подали постоянный ток на контактный рельс, сообщает «Фонтанка».
Официальное открытие новых станций петербургской подземки запланировано на 13 мая.
В данный момент отделочные работы на новых станциях завершены на 70%.
Рабочим осталось доделать лишь инженерные конструкции.
«Новокрестовскую» от строительной пыли начнут отмывать 25 апреля, «Беговую» — 26 — 27 апреля.
Станции уже протестировали чиновники и журналисты.
Они отметили, что время в пути от «Приморской» до «Новокрестовской» составляет 20 минут.
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