Контактный рельс подключен на «Беговой» и «Новокрестовской»

23 апреля на новых станциях «Беговая» и «Новокрестовская» подали постоянный ток на контактный рельс, сообщает «Фонтанка»

Официальное открытие новых станций петербургской подземки запланировано на 13 мая.

В данный момент отделочные работы на новых станциях завершены на 70%.

Рабочим осталось доделать лишь инженерные конструкции.

«Новокрестовскую» от строительной пыли начнут отмывать 25 апреля, «Беговую» — 26 — 27 апреля.

Станции уже протестировали чиновники и журналисты.

Они отметили, что время в пути от «Приморской» до «Новокрестовской» составляет 20 минут.