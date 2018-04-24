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Парад Победы в Калининграде будут репетировать 3, 5 и 7 мая
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Парад Победы в Калининграде будут репетировать 3, 5 и 7 мая 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Из-за этого центральный улицы города будут на несколько часов перекрыты, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как сообщалось ранее, на 9 Мая в параде в Калининграде пройдет около 50 единиц техники.
Ограничивать движение автотранспорта будут с 19.30 до 23.00 на следующих участках:
по Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;на площади Победы на всём протяжении;по ул. Черняховского на участке от ул. Горького до проспекта Ленинского;по Советскому проспекту на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;по проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;по ул. Театральной на всём протяжении;по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген. -фельдм. Румянцева до площади Победы;по ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;по ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;по ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;
Пассажиров общественного транспорта предупреждают, что в это время автобусы, трамваи и маршрутки также поменяют схему движения.
Автовладельцам рекомендуют убрать свои машины с автомобильной стоянки по ул. Грекова в районе драмтеатра, а также со стоянок в районе торгового центра «Пассаж» по ул. Гаражной и около Калининградского делового центра на площади Победы, 4.
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