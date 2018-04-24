Четыре новых трамвайных ветки могут появиться в Краснодаре

Только строительно-монтажные работы обойдутся порядка 1 млрд рублей

Четыре новых трамвайных ветки могут появиться в Краснодаре

Об этом на брифинге сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов . В планах администрации — строительство четырех трамвайных линий: по улице Московской до ул. им. Петра Метальникова, в Восточно-Кругликовском микрорайоне, с улицы Ставропольской в район Гидростроя и небольшой участок в сторону аэропорта. Только строительно-монтажные работы обойдутся примерно в 1 млрд рублей.

«Мы рассчитываем, что такая помощь нам будет оказана. Может быть, не все сразу, может быть, частями приступим к реализации», — сказал Первышов. Глава города также заметил, что администрация сегодня активно занимается оформлением земельно-правовой документацией, много работы по изъятию земельных участков. И не только тех, которые планируются под строительство трамвайных линий, но и в целом, сообщает пресс-служба администрации города.