В официальном буклете к ЧМ-2018 Нижний Новгород перепутали с Великим

Составители официального буклета к Чемпионату мира по футболу 2018 допустили досадную ошибку, проиллюстрировав статью о Нижнем Новгороде изображениями кремля из Великого Новгорода.

На данный момент комментариев от представителей Оргкомитета ЧМ-2018 получить не удалось.

Аргентины, Швейцарии. Этим летом Нижнем Новгороде состоятся шесть матчей Чемпионата мира, в том числе матчи 1/8 и 1/4 финала, пишет информагентство Nation News. На групповой стадии здесь сыграют сборные Англии Коста-Рики , Панамы, Хорватии

Подробнее о Нижнем Новгороде читайте в материале «СП» «Город НН — узловой пункт внутреннего туризма».

О городах, командах, стадионах, расписании и шансах сборной России в Чемпионате мира по футболу 2018 читайте в материале: ЧМ-2018: Что, где, когда