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В официальном буклете к ЧМ-2018 Нижний Новгород перепутали с Великим
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В официальном буклете к ЧМ-2018 Нижний Новгород перепутали с Великим 

Свободная пресса 42 минуты назад
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Составители официального буклета к Чемпионату мира по футболу 2018 допустили досадную ошибку, проиллюстрировав статью о Нижнем Новгороде изображениями кремля из Великого Новгорода.
На данный момент комментариев от представителей Оргкомитета ЧМ-2018 получить не удалось.
Этим летом Нижнем Новгороде состоятся шесть матчей Чемпионата мира, в том числе матчи 1/8 и 1/4 финала, пишет информагентство Nation News. На групповой стадии здесь сыграют сборные Англии, Аргентины, Коста-Рики, Панамы, Хорватии и Швейцарии.
Подробнее о Нижнем Новгороде читайте в материале «СП» «Город НН — узловой пункт внутреннего туризма».
О городах, командах, стадионах, расписании и шансах сборной России в Чемпионате мира по футболу 2018 читайте в материале: ЧМ-2018: Что, где, когда
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