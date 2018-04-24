Канавинский мост закроют для свободного проезда 28 апреля

В день проведения второго тестового матча в рамках подготовки к ЧМ по футболу 28 апреля в Нижнем Новгороде будет закрыт для свободного движения транспорта Канавинский мост. Однако это ограничение не коснется пешеходов и автовладельцев со специальными пропусками. Об этом в ходе пресс-тура сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов

«Вчера мы окончательно согласовали схему движения на момент проведения тестового мероприятия. Канавинский мост будет закрыт с 13.00. Призываю нижегородцев отказаться 28 апреля от использования личного транспорта, чтобы не создавать заторы на дорогах. Рекомендую пользоваться метро и шаттлами», — сказал Власов.

Автобусы-шаттлы будут курсировать до стадиона от площади Горького, Лесного городка, станции метро «Канавинская», железнодорожного вокзала, а также станции метро «Бурнаковская». Стоимость проезда на специальном транспорте будет такая же, как и на общественном — 28 рублей.

Напомним, 28 апреля состоится матч между нижегородским «Олимпийцем» и волгоградским «Ротором».