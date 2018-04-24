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Москвичей познакомят с работой заводов
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Москвичей познакомят с работой заводов 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
На московских заводах и фабриках 11 и 12 мая пройдет акция «День без турникетов». Горожане смогут посетить бесплатные экскурсии на более чем 50 предприятий, сообщает официальный портал правительства столицы.
Свои двери для москвичей откроют кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», технопарки «Нагатино», «Строгино», «Мосгормаш», технополис «Москва» и другие предприятия.
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Посетители на экскурсиях смогут ознакомиться с работой производственных комплексов, пообщаться с известными фотографами, артистами, журналистами и принять участие в перфомансах.
В 2018 году запланировано четыре городские акции «День без турникетов».
«В рамках акции «День без турникетов» мы предложим горожанам новый формат. Экскурсии на заводы будут совмещены с паблик-токами с популярными блогерами, театральными представлениями и концертами звезд прямо на производственных площадках», — отметил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
Для участия в акции необходима предварительная регистрация, она начнется 27 апреля.
Ранее москвичам предложили записаться на бесплатные прогулки по самым музыкальным улицам города. Экскурсии пройдут в рамках фестиваля «Московская весна A Cappella».
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