Первые 16 семей в ЗАО заключили договоры мены на жилье по реновации

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Власти Москвы в прошедшие выходные заключили первые договоры мены на предложенные равнозначные квартиры по программе реновации в трех новостройках в Западном округе с 16 семьями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы со ссылкой на слова руководителя Максима Гамана

"В минувшие выходные в Западном столичном округе 16 московских семей, давшие ранее согласие на переселение по программе реновации, заключили с департаментом городского имущества первые договоры мены на предоставленные равнозначные квартиры и получили ключи от нового жилья. До 10 мая еще 44 семьи смогут получить ключи от своих квартир в домах-новостройках", — привели в департаменте слова Гамана.

По его словам, договоры заключались на равнозначные квартиры по программе реновации в трех новостройках в Западном округе Москвы: ул. Гжатская, д. 16, корп. 1, ул. Красных Зорь, д. 59Б, пр-т Вернадского д. 61, корп. 3.