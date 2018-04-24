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Первые 16 семей в ЗАО заключили договоры мены на жилье по реновации
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Первые 16 семей в ЗАО заключили договоры мены на жилье по реновации 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы в прошедшие выходные заключили первые договоры мены на предложенные равнозначные квартиры по программе реновации в трех новостройках в Западном округе с 16 семьями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы со ссылкой на слова руководителя Максима Гамана
"В минувшие выходные в Западном столичном округе 16 московских семей, давшие ранее согласие на переселение по программе реновации, заключили с департаментом городского имущества первые договоры мены на предоставленные равнозначные квартиры и получили ключи от нового жилья. До 10 мая еще 44 семьи смогут получить ключи от своих квартир в домах-новостройках", — привели в департаменте слова Гамана.
По его словам, договоры заключались на равнозначные квартиры по программе реновации в трех новостройках в Западном округе Москвы: ул. Гжатская, д. 16, корп. 1, ул. Красных Зорь, д. 59Б, пр-т Вернадского д. 61, корп. 3.
Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.
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