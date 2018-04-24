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Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 17 мая
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Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 17 мая 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Трансляция будет доступна 17 мая в 20:00 на сайте мэра и правительства столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин будет отвечать на вопросы жителей и гостей столицы в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» 17 мая.
Каждый желающий может задать вопрос мэру с помощью формы на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Для этого нужно будет указать имя, адрес электронной почты и тему.
17 мая буду в прямом эфире на телеканале «ТВ Центр». Задавайте вопросы на этой странице: https://t.co/VEeP5MqzwX
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 апреля 2018 г.
Кроме того, горожане могут отправить Сергею Собянину видеообращение с интересующим автора ролика вопросом.
Прямая трансляция будет доступна 17 мая в 20:00 на сайте мэра и правительства столицы.
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