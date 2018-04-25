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Снос пятиэтажек первого периода индустриального домостроения завершился в районе Южное Медведково
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Снос пятиэтажек первого периода индустриального домостроения завершился в районе Южное Медведково 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Последняя пятиэтажка снесена в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе ведется снос устаревшего пятиэтажного фонда. Сейчас подрядная организация завершает демонтаж пятиэтажки периода индустриального домостроения серии К-7 (площадь 5,4 тыс. кв. м) на ул. Молодцова, д. 25, корп. 1 — последней в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.
С. Левкин отметил, что по окончанию работ, остаточный снос по «первой волне» составит 34 дома — программа выполнена на 98%.
За счет бюджета города запланирован снос 14 домов (43,2 тыс. кв. м), в рамках действующих инвестиционных контрактов — 20 (108,4 тыс. кв. м). Программа сноса пятиэтажных домов «сносимых» серий завершена в ЦАО, САО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, СЗАО и ЗелАО.
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