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Карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Петербурга во время ЧМ-2018
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Карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Петербурга во время ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Транспортные карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в Москве и Санкт-Петербурге во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Соответствующий договор подписали более 30 гостиниц, список будет расширяться.
Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, наиболее удобными совмещённые карты будут для болельщиков и туристов, планирующих посетить матчи ЧМ-2018 в обоих городах.
«Тройка/Подорожник» действительна для всего общественного транспорта Москвы и Петербурга, передаёт ФАН.
Чемпионат мира по футболу будет проходить в 11 городах с 14 июня по 15 июля. Один из полуфиналов состоится в Петербурге, а Москва примет финал.
Ранее сообщалось, что билеты «Подорожник» и «Тройка» будут приниматься в Петербурге и в Москве.
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