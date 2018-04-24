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Более 400 лифтов заменят в московском Митино в 2018 году
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Более 400 лифтов заменят в московском Митино в 2018 году 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Недвижимость. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы предполагает в 2018 году замену 438 лифтов в районе Митино на северо-западе города, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе столичного Фонда капремонта.
При этом во всем Северо-западном административном округе, в который входит Митино, планируется заменить 482 лифта, отметили в ведомстве.
Ранее заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков сообщал, что всего в городе в этом году заменят 2,6 тысячи лифтов в двух тысячах домов. Всего же за три года работы программы заменено 11 тысяч лифтов в шести тысячах домов.
Программа капремонта Москвы реализуется в Москве с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает более 27 тысяч домов площадью 244,5 миллиона квадратных метров, запланирован ремонт 354 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов. В Москве расширен список проводимых в рамках капитального ремонта работ по сравнению с установленным Жилищным кодексом РФ: в него наряду с ремонтом основных инженерных систем и элементов домов (систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалов, электрики, лифтов, фасадов, крыш, фундаментов) вошли ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов, а с 2017 года, в рамках капитального ремонта осуществляться замена оконных блоков в местах общего пользования.
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