Более 400 лифтов заменят в московском Митино в 2018 году

МОСКВА , 24 апр — РИА Недвижимость. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы предполагает в 2018 году замену 438 лифтов в районе Митино на северо-западе города, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе столичного Фонда капремонта. При этом во всем Северо-западном административном округе, в который входит Митино, планируется заменить 482 лифта, отметили в ведомстве. Ранее заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков сообщал, что всего в городе в этом году заменят 2,6 тысячи лифтов в двух тысячах домов. Всего же за три года работы программы заменено 11 тысяч лифтов в шести тысячах домов. Программа капремонта Москвы реализуется в Москве с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает более 27 тысяч домов площадью 244,5 миллиона квадратных метров, запланирован ремонт 354 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов. В Москве расширен список проводимых в рамках капитального ремонта работ по сравнению с установленным Жилищным кодексом РФ : в него наряду с ремонтом основных инженерных систем и элементов домов (систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалов, электрики, лифтов, фасадов, крыш, фундаментов) вошли ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов, а с 2017 года, в рамках капитального ремонта осуществляться замена оконных блоков в местах общего пользования.