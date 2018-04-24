Собянин поздравил коллектив библиотеки им. М. Волошина с юбилеем

Сергей Собянин поздравил коллектив и посетителей библиотеки им. М. Волошина с юбилеем учреждения. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter. "Сто лет библиотеке имени Максимилиана Волошина . Особой для нашего города. Это уникальный проводник в мир культуры Востока", — написал Собянин. Он отметил, что фонд редкой книги хранит издания и рукописи, а также архивы крупных отечественных востоковедов. Библиотека-культурный центр имени М. Волошина — одна из старейших библиотек в Москве . Она расположена в Хамовниках напротив Новодевичьего монастыря. Библиотеку-читальню создали в мае 1918 года.