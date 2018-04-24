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Собянин поздравил коллектив библиотеки им. М. Волошина с юбилеем
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Собянин поздравил коллектив библиотеки им. М. Волошина с юбилеем 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин поздравил коллектив и посетителей библиотеки им. М. Волошина с юбилеем учреждения. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.
"Сто лет библиотеке имени Максимилиана Волошина. Особой для нашего города. Это уникальный проводник в мир культуры Востока", — написал Собянин.
Он отметил, что фонд редкой книги хранит издания и рукописи, а также архивы крупных отечественных востоковедов.
Библиотека-культурный центр имени М. Волошина — одна из старейших библиотек в Москве. Она расположена в Хамовниках напротив Новодевичьего монастыря. Библиотеку-читальню создали в мае 1918 года.
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