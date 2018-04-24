На Юго-Западе столицы выставили на торги 35 нежилых помещений

279 объектов, которые расположены во всех административных округах Москвы , выставлены на торги. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

С полным списком лотов, выставленных на торги, можно познакомится на сайте инвестиционного портала Москвы в разделе «Продажа нежилых помещений». Также дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (499) 652-60-25.

«Важно отметить, что назначение всех объектов свободное», — сказал руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев

В ЮЗАО выставили на продажу 35 объектов.