На Юго-Западе столицы выставили на торги 35 нежилых помещений 

279 объектов, которые расположены во всех административных округах Москвы, выставлены на торги. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
С полным списком лотов, выставленных на торги, можно познакомится на сайте инвестиционного портала Москвы в разделе «Продажа нежилых помещений». Также дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (499) 652-60-25.
«Важно отметить, что назначение всех объектов свободное», — сказал руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
В ЮЗАО выставили на продажу 35 объектов.