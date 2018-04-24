В Москве пройдет фестиваль-выставка «Московское долголетие — 2018»

Москве пройдет фестиваль-выставка "Московское долголетие — 2018", где люди старшего поколения смогут выбрать интересующие их направления и записаться на бесплатные занятия, сообщается на сайте "серебряных" волонтеров Москвы.

Мероприятие призвано стать важнейшим деловым событием в рамках реализации пилотного проекта "Московское долголетие", а также площадкой для эффективной коммуникации и обмена опытом между государственными учреждениями, некоммерческими организациями, потенциальными поставщиками социальных услуг и горожанами старшего поколения.

На выставке будут представлены эффективные московские и российские социальные и бизнес-концепции, проекты организации всех видов поддержки движения за активное долголетие, пройдут лекции и мастер-классы.