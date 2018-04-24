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Кафе, мини-маркеты и булочные появятся на территории ТПУ
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Кафе, мини-маркеты и булочные появятся на территории ТПУ 

Москва24 7 часов назад
Фото: m24.ru
Аукционы на право аренды торговых площадей на территории пяти ТПУ пройдут в столице 7 мая. Всего будет представлен 21 объект.
Больше всего лотов расположено на ТПУ "Измайловский парк". Кроме того, арендаторам предлагаются объекты на "Новохохловской". "Сити", "Варшавском шоссе" и "Волоколамской", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что некоторые помещения оборудуют под кафе и заведения общественного питания. На территории ТПУ можно будет купить горячие и прохладительные напитки, снеки и кондитерские изделия. Там также могут появиться мини-маркеты и салон сотовой связи.
Объекты будут обеспечены водой, отоплением, электричеством и водоотведением. Арендовать помещения можно будет на пять или восемь лет.
Всего под торговые помещения на территории ТПУ выделят более трех тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что по просьбам москвичей в границах ТПУ "Авиамоторная" построят сельскохозяйственный рынок. Он займет примерно три тысячи квадратных метров.
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