«Единство, солидарность, труд — гарантия успешного развития» будет лозунгом 1 мая в Москве

Первомайская демонстрация столичных профсоюзов на Красной площади в Москве пройдет под лозунгом «Единство, солидарность, труд — гарантия успешного развития», сообщил журналистам во вторник председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев

«До 1 Мая остается меньше недели. Это День солидарности трудящихся. Погода должна быть нормальная, настроение у людей тоже, 1 мая — это праздник. Традиционно Московская федерация выступает организатором митингов, демонстраций. Мы 1 мая вместе с более чем 100 тысячами москвичей пройдем колоннами по Красной площади. Решение профсоюзами принято, соответствующее разрешение органов власти получено. Наш лозунг демонстрации в этом году — «Единство, солидарность, труд — гарантия успешного развития», — сказал Антонцев.

По его словам, шествие возглавит мэр Москвы Сергей Собянин

Ранее сотрудник пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщил, что порядка 130 тысяч человек примут участие в семи публичных мероприятиях в Москве в День труда, из них около 120 тысяч пройдут в шествии на Красной площади.

Он отметил, что по состоянию на 23 апреля в Москве согласовано семь публичных мероприятий на 1 мая 2018 года, в том числе праздничное шествие на Красной площади по заявлению Московской федерации профсоюзов; демонстрация и митинг в честь Дня международной солидарности 1 мая от КПРФ

«Всего на данную дату поступило 26 заявок о проведении различных публичных мероприятий. Всего в согласованных мероприятиях планируется участие 130 тысяч человек, из которых 120 тысяч участников заявлено на праздничное шествие по Красной площади», — говорится в сообщении.