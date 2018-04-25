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С 1 мая приморские поезда переходят на летнее расписание
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С 1 мая приморские поезда переходят на летнее расписание 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
Их количество будет увеличено, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
Как сообщалось ранее, дополнительные поезда на Балтийском, Черняховском, Мамоновском направлениях, а также в сообщении Калининград — Стрельня были назначены с 14 апреля.
С мая на Зеленоградском направлении по выходным и праздничным дням назначается три пары дополнительных поездов (время отправления от Южного вокзала — 12:14, 13:26, 16:30, из Зеленоградска — 13:10, 15:25, 18:46). Также, на этом направлении на ежедневный режим курсирования переводится пригородный поезд Калининград-Зеленоградск, отправляющийся из Калининграда в 18:40, из Зеленоградска — в 19:47, а маршрут вечернего поезда, следующего до станции Зеленоградск, продлевается до станции Пионерский Курорт (время отправления поезда с Южного вокзала в 17:33, из Пионерского Курорта — в 19:58).
На Светлогорском направлениитакже будут ходить еще три пары поездов (время отправления с Южного вокзала в 12:40, 14:05, 16:21, из Светлогорска — в 14:03, 15:21, 18:14).
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