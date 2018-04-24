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На майские праздники КЖД добавила пригородных поездов
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На майские праздники КЖД добавила пригородных поездов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На майские праздники Калининградская железная дорога добавила пригородных поездов на нескольких направлениях, ожидая увеличения количества пассажиров.
Так, 30 апреля и 2 мая назначаются утренний поезд из Калининграда и вечерний из Балтийска и дневной из Черняховска.
На Мамоновском направлении 1 и 2 мая назначен утренний поезд из Калининграда до Мамоново; 30 апреля, 1 и 2 мая — вечерний поезд из Мамоново.
На Советском направлении в расписание движения поездов внесены следующие изменения: вечерний из Калининграда назначен только 28 апреля; утренний поезд из Советска — только 29 апреля, дневной и вечерний поезда из Советска — только 2 мая.
При этом 28 апреля пригородные поезда на всех направлениях будут курсировать по расписанию рабочего дня.
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