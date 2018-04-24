На майские праздники КЖД добавила пригородных поездов

На майские праздники Калининградская железная дорога добавила пригородных поездов на нескольких направлениях, ожидая увеличения количества пассажиров.

Так, 30 апреля и 2 мая назначаются утренний поезд из Калининграда и вечерний из Балтийска и дневной из Черняховска

На Мамоновском направлении 1 и 2 мая назначен утренний поезд из Калининграда до Мамоново ; 30 апреля, 1 и 2 мая — вечерний поезд из Мамоново.

На Советском направлении в расписание движения поездов внесены следующие изменения: вечерний из Калининграда назначен только 28 апреля; утренний поезд из Советска — только 29 апреля, дневной и вечерний поезда из Советска — только 2 мая.

При этом 28 апреля пригородные поезда на всех направлениях будут курсировать по расписанию рабочего дня.