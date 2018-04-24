Билеты на рейс «Нижний Новгород — Москва» можно приобрести на автостанции «Орехово»

Купить билет на рейс «Нижний Новгород — Москва » теперь можно в кассах автостанции «Орехово». Новая услуга заработала в понедельник, 23 апреля.

Теперь москвичи смогут приобрести билеты из Нижнего в столицу и в формате «туда-обратно» прямо на станции района Орехово-Борисово Северное, которая находится по адресу: Шипиловский проезд, владение 31. Кроме того, такая услуга заработала и на других автостанция Южного округа Москвы. Речь идет о «Варшавской» и «Красногвардейской». Еще один способ купить билеты из Нижнего Новгорода до Москвы — обратиться в кассы автовокзала «Южные ворота».

Вся информация о покупке билетов, способах оплаты и расписании маршрутов содержится на официальном сайте «Мосгортранса».