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Билеты на рейс «Нижний Новгород — Москва» можно приобрести на автостанции «Орехово»
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Билеты на рейс «Нижний Новгород — Москва» можно приобрести на автостанции «Орехово» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 44 минуты назад
Фото: Борисовские пруды
Купить билет на рейс «Нижний Новгород — Москва» теперь можно в кассах автостанции «Орехово». Новая услуга заработала в понедельник, 23 апреля.
Теперь москвичи смогут приобрести билеты из Нижнего в столицу и в формате «туда-обратно» прямо на станции района Орехово-Борисово Северное, которая находится по адресу: Шипиловский проезд, владение 31. Кроме того, такая услуга заработала и на других автостанция Южного округа Москвы. Речь идет о «Варшавской» и «Красногвардейской». Еще один способ купить билеты из Нижнего Новгорода до Москвы — обратиться в кассы автовокзала «Южные ворота».
Вся информация о покупке билетов, способах оплаты и расписании маршрутов содержится на официальном сайте «Мосгортранса».
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