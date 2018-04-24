Парад трамваев

Торжественный парад трамваев состоится в столице 21 апреля. По центральным улицам города проедут колонны старинных вагонов. Мероприятие приурочено к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в городе. Гости смогут увидеть исторические трамвайные вагоны, сфотографироваться в них, а встретят гостей артисты в исторических костюмах.

Горожане увидят раритетную и современную технику. На параде проедут трамваи моделей КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года, конка XIX века, вагоны «Ф» 1908 года выпуска, вагоны «КМ» и «КП» 1930-х годов, а также новый «Витязь-М».

Полюбоваться транспортом можно будет на Чистопрудном бульваре с 12:00 до 15:00. Кроме того, для гостей устроят конкурсы и викторины. Развлекать посетителей будут музыкальные и творческие коллективы.

Колонна трамваем пройдет по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Яузскому и Покровскому бульварам.