В центре Уфы перекроют движение на пяти улицах ради выпускников школ

Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.

Чтобы обеспечить безопасность выпускников, родителей и учителей школ Уфы на ежегодном празднике «Весенний бал», в центре города перекроют для движения автомобилей несколько участков пяти улиц: Октябрьской революции, Ленина, Театральной, Пушкина и Советской.

Движение закроют с 22.00 25 мая до 21.00 26 мая. Улица Октябрьской революции — от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Цюрупы. Улица Ленина — от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Коммунистической. Улица Театральная — от пересечения с ул. Заки Валиди до пересечения с ул. Пушкина. Улица Пушкина — от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Цюрупы. Улица Советская будет перекрыта полностью.