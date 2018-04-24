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В центре Уфы перекроют движение на пяти улицах ради выпускников школ
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В центре Уфы перекроют движение на пяти улицах ради выпускников школ 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.
Чтобы обеспечить безопасность выпускников, родителей и учителей школ Уфы на ежегодном празднике «Весенний бал», в центре города перекроют для движения автомобилей несколько участков пяти улиц: Октябрьской революции, Ленина, Театральной, Пушкина и Советской.
Движение закроют с 22.00 25 мая до 21.00 26 мая. Улица Октябрьской революции — от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Цюрупы. Улица Ленина — от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Коммунистической. Улица Театральная — от пересечения с ул. Заки Валиди до пересечения с ул. Пушкина. Улица Пушкина — от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Цюрупы. Улица Советская будет перекрыта полностью.
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