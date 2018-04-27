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В Москве введут особый противопожарный режим
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В Москве с 28 апреля введут особый противопожарный режим 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Особый противопожарный режим введут в Москве с этой субботы. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.
"С завтрашнего дня мы вводим на территории Москвы режим особо опасного периода. Это для того, чтобы не допустить каких-либо возгораний или крупных пожаров", — сказал Бирюков. По его словам, 27 апреля провели учения по ликвидации очаговых и крупных возгораний.
"Результаты сегодняшних учений обнадеживают. Было применено более 70 единиц различной техники, более 200 человек личного состава. Принимали участие не только штатные подразделения главного управления МЧС, департамента по гражданской защите, но и добровольческие подразделения и подразделения автомобильных дорог. Применена была авиация и были проложены магистрали на расстояние 2 км", — отметил заммэра.
Он добавил, что учения проводились в рамках решения комиссии двух субъектов РФ — Москвы и Московской области.
Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим введут в столице с 1 мая.
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