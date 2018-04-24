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Власти Москвы одобрили проведение шествия на Красной площади 1 мая
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Власти Москвы одобрили проведение шествия на Красной площади 1 мая 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Власти Москвы одобрили Московской федерации профсоюзов проведение шествия на Красной площади 1 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности во вторник.
"По состоянию на 23 апреля согласовано семь публичных мероприятий на 1 мая 2018 года в городе Москве, в том числе праздничное шествие на Красной площади по заявлению Московской Федерации профсоюзов; демонстрация и митинг в честь Дня Международной Солидарности 1 мая от КПРФ", — говорится в сообщении.
В согласованных мероприятиях могут принять участие 130 тысяч человек, при этом 120 тысяч из них — в праздничном шествии на Красной площади.
Всего, как рассказали в пресс-службе, в департамент поступило 26 заявок на проведение различных публичных мероприятий 1 мая.
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