Свыше 88 тыс. москвичей записались на занятия в рамках проекта «Активное долголетие»

Более 88 тысяч жителей Москвы старшего поколения записались на участие в проекте «Активное долголетие», около 6 тысяч человек одновременно занимаются несколькими активностями, сообщила журналистам во вторник первый заместитель руководителя столичного департамента труда и соцзащиты Ольга Грачева

«Сегодня на различные виды активностей у нас записалось более 88 тысяч москвичей, причем 6 тысяч из них одновременно занимаются на двух-трех видах активностей. Пилотный проект привлек значительное внимание людей старшего возраста», — сказала Грачева.

По ее словам, жители Москвы старшего возраста стремятся самореализоваться, приходят в Центры соцобслуживания и записываются на участие в проекте «Активное долголетие», начинают заниматься.

Ранее она сообщила, что фестиваль «Московское долголетие — 2018», который пройдет с 26 по 28 апреля на ВДНХ, подготовил для своих гостей порядка 700 различных мероприятий.