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Свыше 88 тыс. москвичей записались на занятия в рамках проекта «Активное долголетие»
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Свыше 88 тыс. москвичей записались на занятия в рамках проекта «Активное долголетие» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Более 88 тысяч жителей Москвы старшего поколения записались на участие в проекте «Активное долголетие», около 6 тысяч человек одновременно занимаются несколькими активностями, сообщила журналистам во вторник первый заместитель руководителя столичного департамента труда и соцзащиты Ольга Грачева.
«Сегодня на различные виды активностей у нас записалось более 88 тысяч москвичей, причем 6 тысяч из них одновременно занимаются на двух-трех видах активностей. Пилотный проект привлек значительное внимание людей старшего возраста», — сказала Грачева.
По ее словам, жители Москвы старшего возраста стремятся самореализоваться, приходят в Центры соцобслуживания и записываются на участие в проекте «Активное долголетие», начинают заниматься.
Ранее она сообщила, что фестиваль «Московское долголетие — 2018», который пройдет с 26 по 28 апреля на ВДНХ, подготовил для своих гостей порядка 700 различных мероприятий.
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