На улице Бориса Богаткова выкопают яму и перенесут остановку

Новосибирские теплоэнергетики приступают к аварийным работам на Бориса Богаткова — из-за этого улицу сузят в двух местах, а остановку «Улицу Воинская» перенесут.

«С 25 по 28 апреля будет произведено сужение проезжей части на двух участках на улицы Бориса Богаткова: на семь метров в районе здания № 150, на семь метров — в середине проезжей части в районе здания № 156», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В мэрии уточнили, что проезд сужают для аварийных работ, которые запланировали специалисты «Тепловых сетей». Также на это время придётся перенести остановку «Улица Воинская», которая расположена с нечётной стороны Бориса Богаткова. Её передвинут в сторону станции метро «Золотая Нива».

Ранее на «Речном вокзале» перенесли несколько остановок общественного транспорта, чтобы не мешать строительству надземного пешеходного перехода.