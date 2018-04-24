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На улице Бориса Богаткова выкопают яму и перенесут остановку
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На улице Бориса Богаткова выкопают яму и перенесут остановку 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские теплоэнергетики приступают к аварийным работам на Бориса Богаткова — из-за этого улицу сузят в двух местах, а остановку «Улицу Воинская» перенесут.
«С 25 по 28 апреля будет произведено сужение проезжей части на двух участках на улицы Бориса Богаткова: на семь метров в районе здания № 150, на семь метров — в середине проезжей части в районе здания № 156», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что проезд сужают для аварийных работ, которые запланировали специалисты «Тепловых сетей». Также на это время придётся перенести остановку «Улица Воинская», которая расположена с нечётной стороны Бориса Богаткова. Её передвинут в сторону станции метро «Золотая Нива».
Ранее на «Речном вокзале» перенесли несколько остановок общественного транспорта, чтобы не мешать строительству надземного пешеходного перехода.
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