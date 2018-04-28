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Эскалатор на станции «Таганская» фиолетовой ветки метро открыли после ремонта
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Эскалатор на станции «Таганская» фиолетовой ветки метро открыли после ремонта 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
«Один из трех эскалаторов станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии был выведен из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Смежные эскалаторы работали на спуск и подъем пассажиров. Проведение ремонта никак не отразилось на режиме работы станции», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что для безопасности на время проведения работ были установлены специальные ограждения, исключающие допуск пассажиров на ремонтирующийся эскалатор. «Ремонт продолжался в течение месяца и закончен в установленный срок», — заключили в пресс-службе.
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