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Эскалатор на станции метро «Тушинская» закрыли на капитальный ремонт
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Эскалатор на станции метро «Тушинская» закрыли на капитальный ремонт 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Эскалатор на станции «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена закрыт на капитальный ремонт, сообщает единый транспортный портал.
«На станции «Тушинская» эскалатор закрыт на капитальный ремонт. Эскалатор на станции «Тушинская» временно выведен из эксплуатации для проведения второго этапа работ по капитальному ремонту», — говорится в сообщении.
Уточняется, что смежные эскалаторы работают в штатном режиме.
«Работы по капитальному ремонту эскалаторов очень важны. Срок эксплуатации эскалаторов метрополитена рассчитан на 50-60 лет при условии капитальных ремонтов каждые 10-15 лет. При этом капитальный ремонт не требует закрытия станции для проведения строительных работ, как это происходит при замене эскалаторов на новые», — отмечается в сообщении.
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