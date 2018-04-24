Эскалатор на станции метро «Кузнецкий мост» закрыли на ремонт

Один из четырех эскалаторов на станции метро «Кузнецкий мост» закрыт на ремонт, сообщает единый транспортный портал.

«На станции «Кузнецкий мост» начался ремонт одного из четырех эскалаторов. Смежные эскалаторы будут работать в штатном режиме. Ремонт эскалатора проводится в переходе со станции «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии на станцию «Лубянка» Сокольнической линии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эскалаторная лента временно выведена из эксплуатации для проведения планового ремонта входных площадок, балюстрады, а также тяговых цепей эскалатора. «Ремонтные работы необходимы для безопасного передвижения пассажиров по эскалаторному наклону», — отмечается в сообщении.