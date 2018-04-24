Станцию «Давыдково» Большой кольцевой линии начали строить в Москве

Новая станция будет расположена в районе пересечения Аминьевского шоссе с улицей Инициативная.

Москве начали строить станцию «Давыдково» Большой кольцевой линии метро.

— Начался первый этап работ по строительству станции метро «Давыдково» Большой кольцевой линии метро. Строители ведут работу по выносу инженерных сетей с территории строительной площадки, — рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев , которого цитирует пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В пресс-службе добавили, что на данный момент устанавливаются ограждения станционного котлована методом «стена в грунте».

Уточняется, что станция метро «Давыдково» будет расположена в районе пересечения Аминьевского шоссе с улицей Инициативная. Новая станция войдет в юго-западный участок БКЛ от станции «Можайская» до станции «Аминьевское шоссе», протяженность которого составит 4,6 километра, передает агентство «Москва»

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