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Назначен глава особой экономической зоны Москвы
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Столичные власти назначили главу особой экономической зоны Москвы 

ТАСС 2 часа назад
Власти Москвы назначили руководителя технополиса "Москва" Игоря Ищенко главой одноименной особой экономической зоны (ОЭЗ) столицы. Об этом сообщили во вторник в московском департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства.
"Руководитель технополиса "Москва" Игорь Ищенко назначен главой одноименной ОЭЗ. Он также сохранит пост гендиректора технополиса", — привели в департаменте слова вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.
По словам Игоря Ищенко, ключевой задачей на ближайший период будет привлечение в ОЭЗ промышленных инвесторов, готовых локализовать свое производство в столице. "Нашей команде предстоит большая и интересная работа, в том числе информационная. Важно рассказать инвесторам о преимуществах работы в ОЭЗ, о существующих мерах поддержки", — отметил Ищенко.
В конце лета 2016 года московские власти присвоили ОЭЗ "Зеленоград" название технополис "Москва", который в конце августа 2017 года перешел под управление города. ОЭЗ включает в себя пять площадок, куда входит и технополис "Москва" на Волгоградском проспекте. Технополис — подведомственная организация Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Департамент также курирует развитие ОЭЗ в столице.
Территория ОЭЗ предназначена для ведения технико— внедренческой деятельности: создания научно-технической продукции, доведения ее до промышленного применения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а также разработки программных продуктов. Помимо непосредственно технополиса "Москва", расположенного в Текстильщиках, в нее входят площадки МИЭТ, "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем".
Ранее столичные власти сообщали, что ожидают притока инвестиций в ОЭЗ Москвы к 2025 году не менее чем на 23 млрд рублей. В июле 2017 года в правительстве Москвы заявили о масштабных налоговых льготах для резидентов ОЭЗ — обнуление на 10 лет налога на прибыль, транспортного налога, налога на имущество и земельного налога. Все это дает возможность бизнесу снизить региональную налоговую нагрузку на 47%. Резиденты ОЭЗ могут разместиться как на свободных земельных участках, так и взять в аренду необходимые производственные, лабораторные и офисные помещения.
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