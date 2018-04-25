Ввод жилья в Москве в I квартале 2018 года снизился на 11,3%

Москве в январе-марте 2018 года ввели в строй свыше 280 тысяч квадратных метров жилья, это на 11,3% меньше показателя первого квартала прошлого года, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На территории Москвы введены в действие жилые дома общей площадью 286,4 тысячи квадратных метров, что составило 88,7% к январю-марту 2017 года», — отмечается в сообщении.

Из объектов социально-культурной сферы введена в эксплуатацию одна амбулаторно-поликлиническая организация на 100 посещений в смену.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-марте 2018 года составил 139,9 миллиарда рублей, или в сопоставимой оценке 79,8% к январю-марту 2017 года.