В столице запустят сервис для инвесторов

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Онлайн-сервис «Активный инвестор» планируют запустить в Москве в мае 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Онлайн-сервис «Активный инвестор» для подачи инвесторами заявок на объект до торгов планируют запустить в Москве в мае. Об этом в ходе пятого инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП-2018» сообщил и.о. руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Дмитрий Преснов.
«У нас складывается ситуация, когда мы проводим торги, город сам определяет инвестиционные условия, в том числе финансовые, экономические, функционал-объекты и прочее, при подобных подходах зачастую бизнес не заинтересован и считает, что там условия не выгодные, и торги могут проводиться до бесконечности. Мы хотим запустить сервис «Активный инвестор», при котором все объекты — земельные участки, объекты капитального строительства, которые находятся в собственности города будут экспонироваться на инвестиционном портале. Технически мы запустим этот сервис в середине мая текущего года, а дальше пойдет пополнение объектами, первые 70 объектов у нас, мы сейчас их забиваем, чтобы к июню можно было это посмотреть, как сервис будет работать», — сказал Д. Преснов.
Он уточнил, что на сервисе будут указаны основные условия по объектам, при этом инвестор может обозначить ряд условий, которые он считает приемлемыми для себя. Кроме того, инвестор также сможет выбрать функционал объект.
«Инвестор может подать заявку, в том числе как частную концессионную инициативу, и не дожидаясь, пока объект появится на площадке торгов, эта инициатива будет рассмотрена городом», — добавил Д. Преснов.
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