Началось строительство станции «Давыдково»

В Москве начали строить станцию «Давыдково» второго кольца метро

Москве начали строить станцию "Давыдково" Большой кольцевой линии метро, говорится в пресс-релизе столичного департамента строительства.

На первом этапе строители приступили в выносу инженерных сетей с территории строительной площадки и устройству ограждающих конструкций станционного котлована, уточняется в сообщении департамента.

Станция "Давыдково" появится в районе пересечения Аминьевского шоссе с Инициативной улицей на юго-западном участке нового метрокольца.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся в конце февраля. Полностью строительство нового кольца московского метрополитена планируется завершить до конца 2022 года. На нем появится 31 станция, общая протяженность линии составит около 69 километров.