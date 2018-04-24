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Началось строительство станции «Давыдково»
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В Москве начали строить станцию «Давыдково» второго кольца метро 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве начали строить станцию "Давыдково" Большой кольцевой линии метро, говорится в пресс-релизе столичного департамента строительства.
На первом этапе строители приступили в выносу инженерных сетей с территории строительной площадки и устройству ограждающих конструкций станционного котлована, уточняется в сообщении департамента.
Станция "Давыдково" появится в районе пересечения Аминьевского шоссе с Инициативной улицей на юго-западном участке нового метрокольца.
Первый участок Большой кольцевой линии открылся в конце февраля. Полностью строительство нового кольца московского метрополитена планируется завершить до конца 2022 года. На нем появится 31 станция, общая протяженность линии составит около 69 километров.
РИА Недвижимость: последние новости
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