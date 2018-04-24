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Зоопарк будет открываться на полтора часа раньше
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Московский зоопарк будет открываться на полтора часа раньше 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский зоопарк снизит цену на вход до 300 рублей и будет открываться на полтора часа раньше ‐ с 07:30. Нововведения запланированы в рамках новой программы «Бодрое утро», которая стартует 1 мая и продлится до 31 августа, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу отдела внешних коммуникаций зоосада Магомеда Саралиева.
Правда, 40-процентная скидка на вход будет действовать только до 09:00.
Бонусом программы является возможность понаблюдать за завтраком карликового бегемота Ксюши, а также бурого и гималайского медведей.
Утренний прием пищи у Ксюши начинается с овощей и сена. Овощи она съедает, а с сеном, если наелась, начинает играть. Сначала она кидает его в бассейн, затем тащит его на дно.
Медведей сотрудники зоопарка заставляют искусственно охотиться, пряча завтрак в вольере. Для того, чтобы поесть, медведям приходится потрудиться, что очень похоже на жизнь в дикой природе.
Кроме того, в рамках программы зоопарк будет закрываться на час позже — в 20:00. Это даст возможность понаблюдать за жизнью и поведением диких кошек, активных в ночное время суток.
По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, программа «Бодрое утро» понравилась москвичам в прошлом году, поэтому было принято решение повторить ее.
Птенец занесенного в «Красную книгу» кудрявого пеликана родился в столичном зоопарке. Посмотреть на малыша посетители могут в павильоне «Бабочки и птицы».
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