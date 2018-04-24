Праздничная подсветка и миллионы тюльпанов украсят Москву к 9 Мая

В преддверии майских праздников в Москве высадят 4,7 миллиона цветов виолы. А ко Дню Победы город украсят еще и 12,5 миллиона тюльпанов. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

«Это весенние цветы, которые придадут особый колорит праздничному городу», — отметил заммэра.

В городе также вывесят тематические плакаты, разместят декоративные конструкции, украсят афишные тумбы и общественный транспорт. Включат праздничный режим архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий, на медиафасадах будут демонстрировать тематические видеоролики. А 9 Мая традиционно организуют подсветку салюта на Поклонной горе. В дни праздников все службы городского хозяйства будут дежурить круглосуточно.

Перед праздниками в городе повысили контроль за содержанием и уборкой общественных мест и дворов жилых домов. Для этого задействовали более 16 тысяч рабочих ручной уборки, 29 тысяч дворников, свыше 6,5 тысячи единиц техники.

«Только во время парада будет задействовано примерно 1,5 тысячи единиц техники, которая убирает, подметает, ну и приблизительно 700 единиц техники будет задействовано при перекрытии улиц во время движения праздничных колонн», — рассказал Петр Бирюков.

В местах, где пройдут массовые мероприятия, планируют разместить до одной тысячи передвижных компактных туалетов. Дополнительно выделят 30 бункеров для сбора отходов. На сегодняшний момент городские службы и техника на 100 процентов готовы к майским праздникам.

Перед праздниками в городе также усилили меры антитеррористической защищенности объектов инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

До 30 апреля в столице планируют завершить работы, которые необходимы для открытия сезона фонтанов и летней навигации по Москве-реке.