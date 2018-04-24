На медиафасадах зданий Москвы появятся ролики, посвящённые 1 Мая

Праздничные поздравления украсят медиафасады уже 28 апреля. О поздравительных видеороликах на медиафасадах зданий сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Праздничные поздравления появятся 28 апреля на фасадах домов 11 и 19 по Новому Арбату. Они будут появляться с 20.00 до 00.00, а завершится поздравительная акция 2 мая.