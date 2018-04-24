На медиафасадах зданий Москвы появятся ролики, посвящённые 1 Мая 

Праздничные поздравления украсят медиафасады уже 28 апреля. О поздравительных видеороликах на медиафасадах зданий сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Праздничные поздравления появятся 28 апреля на фасадах домов 11 и 19 по Новому Арбату. Они будут появляться с 20.00 до 00.00, а завершится поздравительная акция 2 мая.
Также напомним, что в конце апреля будут высажены цветы на самой большой в России клумбе в форме часов, расположенной на Поклонной горе. Механизм праздничных цветочных часов запустят 1 мая.