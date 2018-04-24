Площадь у станции метро «Улица 1905 года» начали готовить к благоустройству

Ее планируется озеленить и защитить от шума и пыли.

Предстоит проделать немало технической работы. «Здесь заменят водопроводные сети, отремонтируют трубу газа среднего давления, проложат кабельную канализацию, куда уберут воздушные провода», — цитирует пресс-службу комплекса городского хозяйства портал мэра и правительства Москвы

Участки под ремонт уже отделили от пешеходной части улиц ограждением. Для пешеходов появились временные знаки и деревянные настилы. В темное время суток о ремонте предупреждают сигнальные огни. Не исключено, что на определенных участках будут появляться временные ограничения движения.

После завершения работ на площади будет обустроен амфитеатр из многоуровневых террас с деревьями, кустарниками и цветниками. Со стороны улицы 1905 года оборудуют «зеленый экран», чтобы защитить людей от шума и пыли. Там же будут пешеходные дорожки и скамейки для отдыха.

В северной части появится больше пространства для ярмарок и городских фестивалей. А южную украсят зеленые островки, возле которых установят лавочки.

Всего у станции метро «Улица 1905 года» посадят около 100 деревьев и больше семи тысяч кустарников. Растения будут зеленеть и цвести в разное время года. Цветы и листья будут принимать красный или бордовый оттенок. Он будет ярко выделяться на фоне серой гранитной плитки, которой замостят площадь.

После благоустройства число полос на расположенных рядом улицах не изменится. На улице 1905 года их так и останется восемь, на Пресненском Валу — четыре, а на Красной Пресне — девять.

Ранее сообщалось, что благоустройство пройдет и около станции метро «Новопеределкино». Там появится тротуар на части улицы Шолохова, ведущей к вестибюлю. Его обустроят вместо тропинки из асфальтовой крошки, которую планировали проложить изначально. Создать тротуар префектуру ЗАО попросили жители.