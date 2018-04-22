Сильный ветер сохранится в Москве в воскресенье

МОСКВА , 22 апреля. / ТАСС /. ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сохранении в воскресенье в столичном регионе сильного ветра с порывами до 17 м/с. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления.

"По информации Росгидромета, днем в воскресенье в Москве и Московской области местами сохранятся порывы ветра 12-17 м/с", — сообщили в ведомстве.

Спасатели Москвы предупреждают жителей о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении на улице.

В субботу шквалистый ветер с дождем и порывами до 25 м/ с впервые за весну 2018 года обрушился на Московский регион и ряд областей Центрального федерального округа.

Из-за непогоды в Москве погибла девочка-подросток, пострадавшая из-за падения мусорного контейнера. Департамент здравоохранения столицы сообщал, что в общей сложности в Москве пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы — трое детей и 11 взрослых.