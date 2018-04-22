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Сильный ветер сохранится в Москве в воскресенье
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Сильный ветер сохранится в Москве в воскресенье 

ТАСС 22 апреля 2018
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сохранении в воскресенье в столичном регионе сильного ветра с порывами до 17 м/с. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления.
"По информации Росгидромета, днем в воскресенье в Москве и Московской области местами сохранятся порывы ветра 12-17 м/с", — сообщили в ведомстве.
Спасатели Москвы предупреждают жителей о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении на улице.
В субботу шквалистый ветер с дождем и порывами до 25 м/ с впервые за весну 2018 года обрушился на Московский регион и ряд областей Центрального федерального округа.
Из-за непогоды в Москве погибла девочка-подросток, пострадавшая из-за падения мусорного контейнера. Департамент здравоохранения столицы сообщал, что в общей сложности в Москве пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы — трое детей и 11 взрослых.
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