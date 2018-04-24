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Весной в столице высадят 140 тысяч кустарников
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Весной в столице высадят 140 тысяч кустарников 

Газета.Ru 1 час назад
Более 140 тысяч кустарников высадят в столице весной в рамках программы городского благоустройства, сообщает сетевое издание m24.ru.
Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Озеленение уже началось на Садовом кольце. После этого работы продолжатся в историческом центре города, на набережных и въездных группах.
На столичных улицах будет расти сирень, спирея и чубушник. Кроме того, в городе высадят массивы дерна, пузыреплодника, лапчатки. Осенью горожан будут радовать ягоды на кустах снежноягодника, кизильника и смородины альпийской. Отмечается, что кустарники для высадки заготовили осенью 2017 года. Специалисты подбирали растения, которые цветут в разное время.
По словам Бирюкова, высаживать кустарники будут по ночам, чтобы не мешать дорожному движению. Для растений уже готовятся посадочные ямы. После высадки ямы заполнят специально привезенным плодородным грунтом, а сверху посыпят щепой. Она помогает сохранить влагу в почве.
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